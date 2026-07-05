Adıyaman’da deprem! AFAD duyurdu

AFAD tarafından paylaşılan sismik verilere göre, sarsıntının teknik detayları şu şekildedir:

Büyüklük: 3.7 Mw

Merkez Üssü: Sincik (Adıyaman)

Saat: 18.24

Derinlik: Yerin 10.83 kilometre derinliğinde

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Akşam saatlerinde gerçekleşen deprem sonrasında, yerel güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde hızlıca saha tarama çalışmaları başlattı.

Yetkililerden İlk Açıklama: Yapılan ilk incelemeler ve muhtarlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda, depremin ardından bölgede herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Sarsıntıyı hafif şekilde hisseden vatandaşların kısa süreli paniğin ardından normal yaşantılarına döndüğü öğrenildi.