Adıyaman’da deprem! Naci Görür’den kritik uyarı

AFAD depremin büyüklüğünü 3.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıkladı. Deprem saat 10.39’da Karagöl-Çelikhan bölgesinde, 11.12 kilometre derinlikte kaydedildi.



NACİ GÖRÜR’DEN KRİTİK UYARI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirme yaptı. Görür, “Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.