Adıyaman'da "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu kanlı bitti! Kuzenler birbirini bıçakladı

Adıyaman'da iki kuzen arasında "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu sırasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda her iki çocuk da çeşitli yerlerinden yaralandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay Yeri ve Zamanı: Olay, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

Oyun Tartışması: Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki kuzenler A.E. ile M.B. evde "Doğruluk mu, cesaret mi?" oyunu oynadıkları sırada aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, çocuklardan A.E. sırtından ve kolundan, M.B. ise elinden yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldılar: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.