Adıyaman'da feci kaza! İşçinin üzerine beton blok düştü...

Adıyaman'da bir binanın temelindeki kazı çalışmalarında çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza! İşçinin üzerine beton blok düştü...

Karapınar Mahallesi'nde bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sırasında beton blok A.K'nın bacağının üzerine düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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# Adıyaman # kaza
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