Adıyaman'da feci kaza! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Trafik levhalarının olduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu 20'inci kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Burak Bal (38) idaresindeki 58 BV 002 plakalı otomobil, trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazada, sürücü Burak Bal hayatını kaybetti. Burak Bal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı petrol istasyonuna ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan, trafik levhalarının olduğu direğe çarptığı görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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