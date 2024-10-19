Adıyaman'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.
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Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 02 ABB 990 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 02 AAZ 599 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vural, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı