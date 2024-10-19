Adıyaman'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 02 ABB 990 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 02 AAZ 599 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vural, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.