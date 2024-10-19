Adıyaman'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adıyaman'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
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Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 02 ABB 990 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 02 AAZ 599 plakalı otomobille çarpıştı.

Adıyaman'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazada sürücülerle araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vural, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman trafik kazası
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