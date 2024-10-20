Adıyaman'da feci trafik kazası! Yaralılar var

Adıyaman'ın Besni ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adıyaman'da feci trafik kazası! Yaralılar var
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Adıyaman-Besni kara yolu Taşlıyazı köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 27 ADD 150 plakalı hafif ticari araç, U.G. yönetimindeki 61 PF 556 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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