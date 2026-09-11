Adıyaman'da kahreden facia! Domuza ateş eden dede 14 yaşındaki torununu vurdu

Eski Kahta Kalesi yakınlarındaki mısır tarlasında yaşanan feci olayda ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından dede gözaltına alınırken, adli makamlar geniş çaplı tahkikat başlattı.

MISIR TARLASINDA DOMUZ NÖBETİ FACİAYLA BİTTİ

Kahta ilçesine bağlı tarihi kalenin civarında yaşanan kahredici olayın detayları şöyle gelişti:

Şeytan Köprüsü mevkiinde bulunan mısır tarlasında ürünleri yaban hayvanlarından korumaya çalışan Y.B., yanındaki 14 yaşındaki torunu Ç.A.B. ile birlikte nöbet tutuyordu.

Önlerine çıkan yaban domuzu sürüsünü fark eden Y.B., tüfeğini doğrultarak art arda tetiğe bastı.

Tüfekten çıkan saçmalar, karanlıkta ve anlık panikle hedef hattında bulunan 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.’ye isabet etti.

HASTANEDE ZAMANA KARŞI YARIŞ YETMEDİ

Kanlar içinde yere yığılan torununu gören dedenin ve çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi:

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık personeli, ağır yaralanan çocuğa mısır tarlasında ilk müdahaleyi yaparak ivedilikle Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

Acil serviste ve ameliyathanede uzman doktorlar tarafından hayata döndürülmeye çalışılan talihsiz çocuk, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, haberi alarak hastaneye koşan yakınları sinir krizleri geçirdi.

JANDARMA TAHKİKAT BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri soruşturmayı derinleştirdi:

Olayda kullanılan av tüfeğine balistik ve kriminal inceleme amacıyla el konuldu.

Torununun ölümüne neden olan dede Y.B., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.