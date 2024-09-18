Adıyaman’da kan donduran olay: Cesedi elektrik direğine asılı bulundu
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, elektrik direğinde asılı bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenen kişinin 33 yaşındaki Recep Boztemir olduğu tespit edildi.
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Gerger’in Nakışlı Köyü’nde bulunan mera alanındaki elektrik direğinde asılı bir ceset gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, cesedi bulundığı yerden indirerek incelemelere başladı.
Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Recep Boztemir'e ait olduğu belirlendi. Boztemir’in cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsi ile netleşeceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı