Adıyaman’da kan donduran olay: Cesedi elektrik direğine asılı bulundu

Gerger’in Nakışlı Köyü’nde bulunan mera alanındaki elektrik direğinde asılı bir ceset gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, cesedi bulundığı yerden indirerek incelemelere başladı.

Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Recep Boztemir'e ait olduğu belirlendi. Boztemir’in cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsi ile netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.