Adıyaman’da kan donduran olay: Cesedi elektrik direğine asılı bulundu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, elektrik direğinde asılı bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenen kişinin 33 yaşındaki Recep Boztemir olduğu tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adıyaman’da kan donduran olay: Cesedi elektrik direğine asılı bulundu
Yayınlanma:

Gerger’in Nakışlı Köyü’nde bulunan mera alanındaki elektrik direğinde asılı bir ceset gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, cesedi bulundığı yerden indirerek incelemelere başladı.

Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Recep Boztemir'e ait olduğu belirlendi. Boztemir’in cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsi ile netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuyu-25 operasyonu: Organize suç çetesine büyük darbeKuyu-25 operasyonu: Organize suç çetesine büyük darbeGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman ceset bulundu
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti
Lübnan'da yine iletişim cihazları patladı
Organize suç çetesine büyük darbe
Silinen mesajlarda ne vardı?
"AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"
Eylem arayışındaki terörist tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Çağrı cihazlarıyla ilgili Türkiye'de risk var mı?
Trump'tan suikast girişimiyle ilgili açıklama
44 şehirde Narkoçelik-39 operasyonları
Çok Okunanlar
Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl?
Gece yarısı şiddetli depremler Gece yarısı şiddetli depremler