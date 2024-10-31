Adıyaman'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Sincik- Malatya Karayolu Sakız köyü yakınlarında gerçekleşti.

Adıyaman'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, Sincik- Malatya Karayolu Sakız köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Nurettin Dede ve araçta bulunan eşi Zeynep Dede olay yerinde hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'DA KORKUNÇ KAZA

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kaza, Sincik- Malatya Karayolu Sakız köyü yakınlarında meydana geldi.

Nurettin Dede idaresindeki 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Nurettin Dede ve araçta bulunan eşi Zeynep Dede olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman
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