Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi

Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Feci kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esmer Özdemir (34), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.