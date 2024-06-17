Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.
Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Feci kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esmer Özdemir (34), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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