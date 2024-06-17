Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Adıyaman'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Feci kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esmer Özdemir (34), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Adıyaman # trafik kazası # kahta
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