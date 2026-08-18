Adıyaman'da mezarlık yakınında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında bir erkek cesedi bulundu. Tabanca ile vurulmuş bir şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti.