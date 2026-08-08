Adıyaman'da orman yangını! 50 hektar kül oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meşe ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yaklaşık 50 hektar alanın yandığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman'da orman yangını! 50 hektar kül oldu
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Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Karaağaç ile Yelbastı köyleri arasındaki meşe ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yapmış olduğu müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 hektar alanın yandığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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