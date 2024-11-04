Adıyaman'da otomobil devrildi! Kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Adıyaman'da otomobil devrildi! Kazada 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İ.Ç. idaresindeki 05 EZ 074 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Koçali köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

ADIYAMAN'DA KAZA

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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