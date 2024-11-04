Adıyaman'da otomobil devrildi! Kazada 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İ.Ç. idaresindeki 05 EZ 074 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Koçali köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
ADIYAMAN'DA KAZA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı