Adıyaman'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adıyaman'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı
Yayınlanma:

Yurt genelinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Adıyaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK'ya üye oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Discord'a erişim engeli getirildi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurduDiscord'a erişim engeli getirildi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman pkk operasyon
Günün Manşetleri
Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 4 kişi yakalandı
Discord'a erişim engeli getirildi
Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e gidecek
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar
"Suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır"
TBMM'de çocukları koruma komisyonu kuruldu
Sakarya’da suç örgütlerine darbe
"DEM Parti'nin elini sıkmak bu partiyi 'Kapatma' demektir"
Kılıçdaroğlu'ndan sert mesaj
“Batı desteği olmadan Ukrayna Savaşı 15 günde biter”
Çok Okunanlar
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar
12 firari zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı 12 firari zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı
İstanbul'da sahte kimlik operasyonu! İstanbul'da sahte kimlik operasyonu!
TBMM'de çocukları koruma komisyonu kuruldu TBMM'de çocukları koruma komisyonu kuruldu
Discord'a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi