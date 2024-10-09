Adıyaman'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Yurt genelinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Adıyaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK'ya üye oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı