Adıyaman'da sel felaketi: Mehmetçik sel bölgesinde
Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Selde kaybolan vatandaşları bulmak için, Türk Silahlı Kuvvetleri Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor. MSB, Mehmetçik'in arama kurtarma çalışmalarını anlatan bir video yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından, bölgede görev yapan personelin, selin etkili olduğu yerlerde arama çalışmaları yaptığı görüntüler paylaşıldı.
Mehmetçik, Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmalarına devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/YMHji7oEyf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2023
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