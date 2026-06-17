Adıyaman'da şok ölüm! 28 Yaşındaki polis memuru Abuzer Şaşmaz arkadaşının evinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Şaşmaz'ın ani ölümü üzerine adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İZİNLİ GELDİĞİ MEMLEKETİNDE ACI TESADÜF

Edinilen bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abuzer Şaşmaz (28), memleketi Adıyaman’a gelerek bir arkadaşının evinde misafir oldu. Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde yer alan Mehmet Kırcaali Camisi yakınlarındaki ikamette yalnız olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Şaşmaz, yaşamını yitirdi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Bir süre sonra eve giren arkadaşı, polis memuru Abuzer Şaşmaz’ı odada hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı fiziki muayenede Şaşmaz’ın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Meslektaşlarının olay yerinde yürüttüğü inceleme çalışmalarının ardından genç polisin cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şaşmaz’ın net ölüm nedeni, yapılacak olan adli otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.