Adıyaman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Adıyaman’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinden 499 sikke ve ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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Adıyaman’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser satışı yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda B.A, İ.H.A, H.Ş, O.T, B.A, H.K, Y.B, A.K ve R.M.Ç'yi yakaladı.

Operasyon kapsamında zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 499 sikke ele geçirildi. Bunun yanı sıra, evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve 24 mermi de bulundu. Ele geçirilen sikke ve silahların, yasa dışı yollardan elde edilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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