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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şemsettin Eroğlu idaresindeki 02 ET 0393 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Ödemiş idaresindeki 02 SA 354 plakalı otomobil, Kahta Siverek Karayolu Durak köyü yol ayrımında çarpıştı.

Kazada iki sürücü ve araçlarda bulunan Bekir Ödemiş ve Ömer Ödemiş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaraların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı #Adıyamanın Kahta ilçesi
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