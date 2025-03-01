Adıyaman’da "Usulsüz Sağlık Raporu" operasyonu: Zanlılardan biri tutuklandı!

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddiaları üzerine başlatılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. 25 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda, sahte sağlık raporları düzenleyen kişilerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 28’i, işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak, 5 zanlıdan biri, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 zanlıdan 1’ine ev hapsi, 3’üne ise adli kontrol şartıyla serbest kalma kararı verildi.