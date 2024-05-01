Adıyaman'da üzerine inşaat malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti….

Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da üzerine inşaat malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti….

Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın (24) çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.

Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

# Adıyaman # işçi
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