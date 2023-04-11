Adıyaman'da yağışlar yüzünden caddeler akarsuya döndü
Adıyaman'da kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Adıyaman'da sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Eğriçay Köprüsü Alt Geçidi, taşkın riskine karşı, bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları, sağanak nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı.
Kentte sağanak, aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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