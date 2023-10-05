Adıyaman'da Yeniden Zemin Etüt Çalışması Başlatıldı



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman Gölbaşı'nda çalışma yapan uzmanlar zemin sıvılaşması tespit etti.



Bakanlık kararıyla ilçenin 6 mahallesinin tamamı, 3 mahallenin ise bir kısmı, zemin sıvılaşmasından dolayı imara kapatıldı.



Üniversiteden akademisyenlerin hazırladığı rapor sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçede 'mikro bölgeleme' etüt çalışması başlattı.



Bu kapsamda 100 metreden derin sondajlar yapılacak. Çalışma ise yaklaşık 3-4 ay sürecek.



Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanacak detaylı raporun ardından yerleşim yerlerinin imar durumu yeniden belirlenecek.