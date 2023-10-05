Adıyaman'da Yeniden Zemin Etüt Çalışması Başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkileri sürüyor. Bölgede aralıksız yapılan çalışmalarda bu kez de zemin sıvılaşması tespit edildi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin 4’te 3’ü imara kapatılırken etüt çalışmaları yeniden başlatıldı.

Adıyaman'da Yeniden Zemin Etüt Çalışması Başlatıldı


Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman Gölbaşı'nda çalışma yapan uzmanlar zemin sıvılaşması tespit etti.

Bakanlık kararıyla ilçenin 6 mahallesinin tamamı, 3 mahallenin ise bir kısmı, zemin sıvılaşmasından dolayı imara kapatıldı.

Üniversiteden akademisyenlerin hazırladığı rapor sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçede 'mikro bölgeleme' etüt çalışması başlattı.

Bu kapsamda 100 metreden derin sondajlar yapılacak. Çalışma ise yaklaşık 3-4 ay sürecek.

Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanacak detaylı raporun ardından yerleşim yerlerinin imar durumu yeniden belirlenecek.

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