Adıyaman’da yürek yakan olay: Otomobil bagajında mahsur kalan 7 yaşındaki Zeynal hayatını kaybetti

Adıyaman’da meydana gelen olayda 7 yaşındaki Zeynal Coşkun, 14 Ağustos 2025 günü merkez Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak’ta ailesinin park halindeki otomobilinin bagajına girerek oyun oynamak istedi. Ancak küçük çocuk bagajda mahsur kaldı ve uzun süre içeride kaldıktan sonra baygın halde bulundu.

Ailesi tarafından fark edilen Zeynal, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 25 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Küçük Zeynal’ın ölüm haberi hem ailesini hem de yaşadığı mahalleyi yasa boğdu. Cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Zeynal Coşkun’dan geriye, okulda çektiği video ile doğum gününde pastasının başında gülümsediği fotoğraflar kaldı.