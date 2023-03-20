Adıyaman'dan acı haber: Sel sonrası başlatılan çalışmalarda bir kadın cesedine ulaşıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları sırasında kadın cesedi bulundu.

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen Tut ilçesindeki Boyundere köyü yakınlarda yürütülen arama çalışması sırasında bir kadın cesedine ulaşıldı.

Su ve balçığın bulunduğu yerden çıkarılan cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandı.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Boyundere köyü yakınlarında bir kadın cesedi bulunduğunu belirterek, "Ailenin teşhisinden sonra kimlik bilgileri belirlenecektir. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve aralıksız devam edecek." dedi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılmış, kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.