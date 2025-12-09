Adliye çıkışında eşini bıçaklamıştı: Saldırgan tutuklandı

Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı’ndaki Aydın Adliyesi önünde, boşanma sürecinde oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında adliye çıkışı bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., yanında bulunan bıçakla eşi G.G.’yi sırtından yaraladı. Saldırının ardından G.G. kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından kaçmaya çalışan S.G., bölgede görevli polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisler, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.G., adliyeden çıkarılırken kendisine yöneltilen "neden bıçakladın" sorusuna, "Fuhuş yapıyordu ondan bıçakladım" şeklinde bir beyanla kendini savundu.