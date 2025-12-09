Adliye çıkışında eşini bıçaklamıştı: Saldırgan tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışında sırtından bıçaklayan S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adliye çıkışında eşini bıçaklamıştı: Saldırgan tutuklandı
Yayınlanma:

Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı’ndaki Aydın Adliyesi önünde, boşanma sürecinde oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında adliye çıkışı bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., yanında bulunan bıçakla eşi G.G.’yi sırtından yaraladı. Saldırının ardından G.G. kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından kaçmaya çalışan S.G., bölgede görevli polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisler, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.G., adliyeden çıkarılırken kendisine yöneltilen "neden bıçakladın" sorusuna, "Fuhuş yapıyordu ondan bıçakladım" şeklinde bir beyanla kendini savundu.

Gayrimenkul sektörünün köklü ismi Zeray GYO’da halka arz için geri sayım başladıGayrimenkul sektörünün köklü ismi Zeray GYO’da halka arz için geri sayım başladıEkonomi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aydın boşanma bıçaklama
Günün Manşetleri
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
Çok Okunanlar
Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı! Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
BİM’de Salı fırsatları! BİM’de Salı fırsatları!
Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum
FED kararı öncesi altın düşüşte FED kararı öncesi altın düşüşte
İstanbul barajlarında kırmızı alarm! İstanbul barajlarında kırmızı alarm!