banner968
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Çok büyük cezası var! Yapan yandı
Çok büyük cezası var! Yapan yandı

Adliye kapısının camını kıran zanlı tutuklandı

İzmir Adliyesinde geçen hafta çıkan kavgada adliye giriş kapısının camını kırdığı gerekçesiyle bir kişi "kamu malına zarar vermek" ve "polise görevini yaptırmamak amacıyla direnme" suçundan tutuklandı.

Adliye kapısının camını kıran zanlı tutuklandı

 İzmir Adliyesinde geçen hafta çıkan kavgada adliye giriş kapısının camını kırdığı gerekçesiyle bir kişi "kamu malına zarar vermek" ve "polise görevini yaptırmamak amacıyla direnme" suçundan tutuklandı.

İzmir Adliyesinde 17 Ocak'ta görülen cinayet davası sonrasında yaşanan kavga sırasında giriş kapısının camını kırdığı gerekçesiyle güvenlik kamerasından görüntüleri tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheli S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu malına zarar vermek" ve "polise görevini yaptırmamak amacıyla direnme" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

İzmir Adliyesinde 17 Ocak'ta görülen cinayet davasında tarafların sözlü sataşması sonucu kavga çıkmış, polis ekipleri bu kişileri adliye binası dışına çıkarmıştı.

Kavga sırasında bir şüpheli, kemer ile adliyenin giriş kapısının camını kırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kavga #kamu malına zarar vermek #İzmir Adliyesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.