İzmir Adliyesinde geçen hafta çıkan kavgada adliye giriş kapısının camını kırdığı gerekçesiyle bir kişi "kamu malına zarar vermek" ve "polise görevini yaptırmamak amacıyla direnme" suçundan tutuklandı.

İzmir Adliyesinde geçen hafta çıkan kavgada adliye giriş kapısının camını kırdığı gerekçesiyle bir kişi "kamu malına zarar vermek" ve "polise görevini yaptırmamak amacıyla direnme" suçundan tutuklandı.



İzmir Adliyesinde 17 Ocak'ta görülen cinayet davası sonrasında yaşanan kavga sırasında giriş kapısının camını kırdığı gerekçesiyle güvenlik kamerasından görüntüleri tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.



Takibe alınan şüpheli S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu malına zarar vermek" ve "polise görevini yaptırmamak amacıyla direnme" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.



İzmir Adliyesinde 17 Ocak'ta görülen cinayet davasında tarafların sözlü sataşması sonucu kavga çıkmış, polis ekipleri bu kişileri adliye binası dışına çıkarmıştı.



Kavga sırasında bir şüpheli, kemer ile adliyenin giriş kapısının camını kırmıştı.