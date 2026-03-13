Adliye önünde cinayet: Kendisini istismar ettiğini iddia ettiği kişiyi öldürdü

İddiaya göre 2020 yılında Emrah Çeliksoy, yakın arkadaşı Ahmet Furkan Ö.'nün o dönemki nişanlısı Sümeyye M.'ye (25) cinsel istismarda bulundu. Korktuğu için yaşadıklarını uzun süre saklayan Sümeyye M., evlendikten sonra Emrah Çeliksoy'dan bir mesaj aldı. Bu mesaj üzerine Sümeyye M., yaşananları eşi Ahmet Furkan Ö.'ye anlattı. Sümeyye M.'nin durumu eşine itiraf etmesi sonrasında çift boşandı.

İstismar iddiasının ortaya çıkmasıyla birlikte 31 Temmuz 2025 tarihinde Emrah Çeliksoy ile Ahmet Furkan Ö. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah Çeliksoy, Ahmet Furkan Ö.'yü göğsünden bıçaklayarak kendi evine kaçtı. Yaralanan Ahmet Furkan Ö., Çeliksoy'un peşinden giderek tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda gözüne saçma isabet eden Çeliksoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeliksoy'un sol gözü tamamen görme yetisini kaybederken, sağ gözünde ise kısmi görme kaybı oluştu. Olay sonrası tedavi edilen Ahmet Furkan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYE KARŞISINDA KALBİNDEN BIÇAKLADI

Yaşanan olayların ardından Emrah Çeliksoy hakkında "yaralama", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Davanın dün görülen duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar mahkeme karşısına çıktı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sümeyye M., Emrah Çeliksoy'un kendisine tecavüz ettiğini, durumu Ahmet Furkan Ö.'ye anlattığını ve silahlı, bıçaklı kavganın bu sebeple meydana geldiğini anlattı.

Duruşmanın sona ermesinin hemen ardından Sümeyye M., adliyenin karşısında aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'a saldırdı. Çeliksoy'u kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen Sümeyye M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.