Adliye önünde kanlı pusu: Jandarma aracına binerken kurşunlandılar!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bugün dikkat çekici bir olay yaşandı. Haklarında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan Yılmaz S. ile Necati S., işlemlerinin ardından Siverek Adliyesi çıkışında jandarma aracına bindirildikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, jandarma aracına ateş açtı.

2 ZANLI YARALI, BİRİ AĞIR

Silahlı saldırı sonucu araçta bulunan iki zanlı da yaralandı. Olay yerinden hızla kaçan saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi. Yaralı zanlılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırının hedefinde bulunan jandarma aracındaki görevlilerden herhangi biri yaralanmazken, olay adliye çevresinde büyük paniğe yol açtı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Siverek Kaymakamı Salih Sak, saldırının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.