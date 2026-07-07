Adliye önünde silahlı çatışma! Husumetlilerin kavgasında 2 kişi yaralandı

Kozan'da geçmiş tarihlerde yaşanan bir silahlı kavga nedeniyle tutuklanan sanıkların yargılanmasına bugün Kozan Adliyesi'nde devam edildi. Duruşmanın tamamlanmasının ardından bina dışına çıkan husumetli taraflar adliye önünde karşı karşıya geldi. Grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda tarafların birbirlerine tabancalarla ateş açması sonucu kurşunlar iki kişiye isabet etti.

İKİ KİŞİ VURULDU

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre B.K. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir başka kişi ayaklarından hafif şekilde yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi adliye çevresinde yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen B.K. ve diğer yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Silahlı kavgaya karışan zanlılar olayın hemen ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı hızlı arama çalışmaları sonucunda şüphelilerden biri kısa sürede tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri başlarken, olaya karışıp firar eden diğer iki şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.