banner982
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül hakkında yeni gelişme

Adnan Oktar soruşturmasının firari sanığı Tarkan Yavaş'ın, Adnan Oktar grubundan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar ile kendisine iftira attığını öne sürdüğü Ceylan Özgül hakkında yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı.

Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül hakkında yeni gelişme

Adnan Oktar'ın sağ kolu olduğu öne sürülen Tarkan Yavaş, Nisan ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül'ün kendisine iftira attığını öne sürdü. 

Tarkan Yavaş'ın şikayeti üzerine Ceylan Özgül hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararında, yapılan araştırmada Ceylan Özgül'ün de Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Ayşegül Babuna'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında, "Alıkoyma", "Hakaret" ve "Tehdit" suç duyurusunda bulunduğu, bu suç duyurusunun 23 Temmuz 2018 tarihinde yetkisizlik kararı ile İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildiği bilgisine yer verildi.  Takipsizlik kararında, şikayetçi Tarkan Yavaş'ın şikayet dilekçesinde belirttiği gibi iftira suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedilerek, Ceylan Özgül hakkında yapılan şikayete takipsizlik kararı verildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ceylan Özgül #kedicik #adnan oktar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.