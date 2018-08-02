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Adrese teslim ihale

Antalya'nın Kemer İlçesi'ne bağlı, Tekirova'nın doğa harikası Kleopatra Koyu, 29 yıllığına kiraya verildi. Bölge halkı, Milli Park vasfının iadesi için de yargıya başvurdu.

Adrese teslim ihale

Yıllardır, Türkiye'nin dört bir yanından tatilcileri ağırlayan Antalya Keleopatra Koyu, adrese teslim ihaleyle kiraya verildi.  Bölgenin son bakir koyu da özelleştirmeye kurban ediliyor. 

Koy, yalnız doğal bir liman değil orta gelirli yurttaşlara da deniz tatili için imkan sağlıyor. 

Dağdan denize uzanan bu sahil şeridi, eşsiz güzelliklerini özelleştirme sonucu kaybetmekle karşı karşıya.

Kitle örgütleri ve yurttaşlar, Kleopatra Koyu'nun milli park statüsünün iadesi için yargıya başvurdu. Yurttaşların talebi  bu doğa harikasının da ranta kurban edilmemesi.


Vatan Partisi Antalya İl  Başkanlığı da Tekirovalı yurttaşlara mücadelelerinde destek sözü verdi.

Bölge halkı bir yandan hukuk mücadelesi verirken bir yandan da seslerini kamuoyuna duyurmakta kararlı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #antalya #Kemer
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