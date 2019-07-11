Adrese teslim ihaleye izin yok

Antalya'da çevreciler hukuk zaferi kazandı. 3'üncü İdare Mahkemesi, Tekirova Kleopatra Koyu'nun 29 yıllığına bir şirkete kiraya verildiği ihaleyi iptal etti

Kararlı mücadele sonuç verdi. Kleopatra Koyu'nda adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi.



Antalya Tekirova'da yapılaşmaya açılan koyda büyük yanlıştan dönüldü. Koy yıllık 505 bin lira bedelle 3 firmanın otaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verilmişti. İşte o ihale için 3'üncü İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.



Yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği yönündeki bilirkişi raporunun ardından ihale iptal edildi.



Tabiat parkı vasfı değiştirilerek kitle turizmine açılmak istenen bakir koy için hukukçular, kitle örgütleri ve yurttaşlar dört koldan mücadele etti. Bu mahkeme kararı, alandaki yapılaşmanın önüne geçti.



Mahkeme daha önce alanla ilgili yürütmeye durdurma kararı vermişti. Antalya Mimarlar Odası Hukuk Mevzuat Sorumlusu Recep Sönmez, "Her iki kararla koy yurttaşların kullanımında kaldı. Kazanan yurttaşlarımız oldu" dedi.



Bu gelişmeyle birlikte Tekirova Tabiat Parkı Geliştirme Planına dönük yürütmeyi durdurma kararının ardından tahsisin de iptali bekleniyor.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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