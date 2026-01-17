AFAD 4 saat karda yürüyerek aileye ulaştı: "Mahsuruz" ihbarı asılsız çıktı

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde sosyal medyada yapılan yardım çağrısı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. “3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü” şeklindeki paylaşımlar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, yoğun kar şartları altında aileye ulaştı.

4 SAAT YÜRÜDÜLER

Kar savar araçlarıyla yapılan yol açma çalışmasının ardından, araçların ilerleyemediği noktadan itibaren AFAD ekipleri yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etti. Zorlu arazi koşulları nedeniyle yürüyüşün yaklaşık 4 saat sürdüğü bildirildi.

Aileye ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrollerde, elektrik ve internet bağlantısının bulunduğu, sağlık açısından acil bir durum olmadığı ve hayvanlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edildi.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Tunceli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kamuoyunda oluşan algı nedeniyle bilgilendirme yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesapları üzerinden “3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş Köyü. Acil yardım talep ediyoruz!” şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

112 Acil Sağlık ekiplerimizle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet olmadığı teyit edilmesine rağmen, sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın merhamet ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerimizin çalışma programı aksatılmış; 2 iş makinesi, 15 saatlik çalışma süresi ve 20 kişilik ekibimizin mesaisi tek bir hane için harcanmıştır.

Ekiplerimiz dün eve ulaştığında, yerinde yapılan incelemelerde; elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu yerin; yol ağımız dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı şekilde yapılmış ve resmî kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğu, milletimizin insani ve merhamet duygularının bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirlenmiştir.

Ayrıca, gerek imar mevzuatına aykırılık gerekse ekiplerimizi yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlar, gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmamızı geciktirmekte; kamu kaynaklarının ve ekiplerimizin zamanının etkin ve verimli kullanılmasını olumsuz etkilemektedir.

Bu tür vakalarla; Vatandaşlarımızın insani ve merhamet duygularını etkileyerek milletimizde umutsuzluk oluşturmayı hedefleyen, yalnızca olumsuz bir algı yaratmak, eksiklik ve kusur varmış gibi göstererek kamuoyunu yönlendirmek isteyen kimi şer odaklarının amaçlarına bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hizmet edildiği hususu da göz ardı edilmemelidir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca gerçek ve acil durumlarda ihbarda bulunmaları, paylaşımlarını sorumluluk bilinciyle yapmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”