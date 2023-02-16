AFAD açıkladı: 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, depremden etkilenen vatandaşlara destek ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.

AFAD, destek ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği hatırlatılarak, çalışmalar sonlandıkça ödemelerin yapılacağı ifade edildi.

Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürdüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürdüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ödemelerin e-Devlet üzerinden başvuru şartı aranmaksının yapıldığı belirtilirken, hane başı destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlara doğrudan, hesabı bulunmayanlara ise TC kimlik numaralarına yapıldığı bildirildi.