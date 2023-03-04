AFAD açıkladı: Bir ayda 13 bin deprem
AFAD, Türkiye'de ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
- 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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