AFAD açıkladı: Bir ayda 13 bin deprem

AFAD, Türkiye'de ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD açıkladı: Bir ayda 13 bin deprem
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AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

- 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem
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