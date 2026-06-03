AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde vatandaşlarda büyük endişe yaratan sarsıcı bir son dakika deprem gelişmesi yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan canlı sismik verilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hissedilir derecede bir yer sarsıntısı kaydedildi. Çevre il ve ilçelerden de saniyelerce hissedilen deprem sonrasında, yaşadığı bölgede sarsıntıya yakalanan binlerce vatandaş "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularıyla arama motorlarına yöneldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem dairesi tarafından yayımlanan resmi sismolojik rapora göre, sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak ilan edilirken, sarsıntının yerin doğrudan derinliklerinde gerçekleştiği saptandı. Kısa süreli panik yaratan deprem; başta Kahramanmaraş kent merkezi olmak üzere Gaziantep, Adıyaman ve Malatya gibi çevre illerde de yakından hissedildi. İlk sismik verilere göre sarsıntının ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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