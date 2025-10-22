AFAD açıkladı! Muğla açıklarında korkutan sarsıntı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremin detaylarını duyurdu.

AFAD açıkladı! Muğla açıklarında korkutan sarsıntı!
Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü.

AFAD RESMİ SİTESİNDEN DUYURDU

Depreme ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde kamuoyuna açıklandı. Sitede yer alan bilgiye göre, sarsıntı sabah saat 05.45'te kaydedildi.

Yapılan açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu belirtildi.

Sarsıntının, Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Meydana gelen depremin yerin 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

