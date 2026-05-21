AFAD Başkanı son dakika duyurdu: Tokat'ta 4 binden fazla hane boşaltıldı!

Tokat AFAD Müdürlüğündeki Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, kentteki afete müdahale ve risk azaltma çalışmalarının büyük bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye'de pek çok afet türünün yaşandığına dikkati çeken AFAD Başkanı Pehlivan, "Bu sene özellikle kış ve bahar, yağışları bol aldığımız bir mevsim oldu. Elbette bu nimetin yan etkileri de olabiliyor. Bize düşen tedbirleri almak ve uygulamak" dedi. Tokat genelinde bir yandan sahada müdahale edilirken bir yandan da risk oluşturan yapıların ortadan kaldırıldığını ifade eden Pehlivan, ÇEDAŞ Köprüsü ile yeni sanayi sitesinde sıkıntı oluşturabilecek bir başka köprünün, Tokat Valisi koordinasyonunda ve DSİ'nin bilimsel değerlendirmeleri ışığında kontrollü yıkımının gerçekleştirildiğini aktardı.

"15 Bin Vatandaşımız Güvenli Bölgelere Alındı"

Turhal ilçesinde ve kent merkezine doğru olan bölgelerde tahkimat çalışmalarının sürdüğünü belirten Pehlivan, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla birlikte dolusavaktan su tahliyesine başlandığını bildirdi. Tokat'ın tüm ilçelerinde en üst düzey tedbirlerin alındığını vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın güvenli bölgelere alınması sürecinde, bizlere anlayış gösteren ve sorumlu birimlerimizle işbirliği yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Valimizin talimatlarıyla kamu misafirhanelerini açmıştık; orada bine yakın vatandaşımızı misafir ettik. Kalan vatandaşlarımız ise ağırlıklı olarak kendi akrabalarının ve yakınlarının yanında kaldı. İnşallah durum normale döndüğünde hepsi evlerine geri dönecek. Tedbir çalışmalarına ortak olarak dükkanlarını boşaltan ve iş yerlerinin önüne tahkimat oluşturan esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Su çekildiğinde esnaflarımız da normale dönecek."

Süreç boyunca tarım arazileri ve evlerde hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışmaları yakından takip ettiğini ve yaraların hızla sarılması yönünde talimatlar verdiğini belirtti.

Hatay'da Sel ve Heyelan Can Aldı

Konuşmasında Hatay'da yaşanan sel ve heyelan hadiselerine de değinen Pehlivan, "Oradaki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yoğun yağışlara bağlı olarak trafikte kalan bir vatandaşımız ve heyelandan etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir Haftadır Ciddi Bir Mücadele Yürütülüyor"

Tokat Valisi Abdullah Köklü ise kentteki son duruma ilişkin verileri paylaşarak, 530 araç ve 2 binin üzerinde personelle, devriye ve vardiya sistemini koruyacak şekilde bir haftadır taşkınlara karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Vali Köklü, "Şu ana kadar kötü bir senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum. İldeki AFAD, Devlet Su İşleri, Özel İdare ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını koordineli şekilde yürüttüklerini memnuniyetle gördük" diyerek emek veren tüm personele teşekkür etti.