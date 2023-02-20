AFAD Başkanı Yunus Sezer: "6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının arttığını belirten Sezer, "Vefat sayısının 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

HATAY'DA 51 BİNADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

20 bin 870 binada enkaz çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Sezer şu ifadeleri kullandı:

- Hatay dışında bütün illerimizde enkaz çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında da sona gelinmiş durumda. Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık 15 binada ara kurtarma çalışması devam ediyor. Çalışmalar planlandı, sona gelmek üzere.

"300 BİNE YAKIN ÇADIR BÖLGEYE ULAŞTIRILDI"

AFAD Başkanı Sezer, bölgeye 300 bine yakın çadırın gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Barınma faaliyetlerinde de hızlı bir ilerleme var. 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. İki ay içinde 100 bin konteynerin kurulması hedefi var. 392 bin kişinin de kamu misafirhanelerinde ve tesislerde afetzedelerin barındırılması devam ediyor.

- Beslenme konusunda da 50 milyon 750 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda.

- Hasar tespitleri konusunda 4 milyona yakın bağımsız bölümde hasar tespiti bitirilmiş durumda.

"864 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILDI"

E-devlet üzerinden yardım ödemelerinin takip edilebildiğini belirten Sezer, şunları belirtti:

- 864 bin kişiye ödeme yapmış bulunuyoruz. e-Devlet üzerinden ödemeleri kontrol edebiliyorlar. Kira yardımları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASINA 500'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

AFAD Başkanı Sezer, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Sezer şunları söyledi:

- "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin 500'ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlarımız var.

6 BİN 414 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD Başkanı Sezer, 6 binden fazla artçı sarsıntı olduğunu belirterek şunları söyledi: