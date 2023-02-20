AFAD Başkanı Yunus Sezer: "6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı. Artçı sarsıntıların da devam ettiğini belirten Sezer, "Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı" bilgisini paylaştı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının arttığını belirten Sezer, "Vefat sayısının 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız" ifadelerini kullandı.
HATAY'DA 51 BİNADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
20 bin 870 binada enkaz çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Sezer şu ifadeleri kullandı:
- Hatay dışında bütün illerimizde enkaz çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında da sona gelinmiş durumda. Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık 15 binada ara kurtarma çalışması devam ediyor. Çalışmalar planlandı, sona gelmek üzere.
"300 BİNE YAKIN ÇADIR BÖLGEYE ULAŞTIRILDI"
AFAD Başkanı Sezer, bölgeye 300 bine yakın çadırın gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
- Barınma faaliyetlerinde de hızlı bir ilerleme var. 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. İki ay içinde 100 bin konteynerin kurulması hedefi var. 392 bin kişinin de kamu misafirhanelerinde ve tesislerde afetzedelerin barındırılması devam ediyor.
- Beslenme konusunda da 50 milyon 750 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda.
- Hasar tespitleri konusunda 4 milyona yakın bağımsız bölümde hasar tespiti bitirilmiş durumda.
"864 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILDI"
E-devlet üzerinden yardım ödemelerinin takip edilebildiğini belirten Sezer, şunları belirtti:
- 864 bin kişiye ödeme yapmış bulunuyoruz. e-Devlet üzerinden ödemeleri kontrol edebiliyorlar. Kira yardımları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASINA 500'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI
AFAD Başkanı Sezer, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Sezer şunları söyledi:
- "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin 500'ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlarımız var.
6 BİN 414 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
AFAD Başkanı Sezer, 6 binden fazla artçı sarsıntı olduğunu belirterek şunları söyledi:
- Artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalardan eşya taşıma yönünde bir faaliyette bulunmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu yasağı kendi can güvenliği açısından önem arz etmektedir.
Kaynak: TRT Haber