AFAD İl Afet Acil Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarda afet farkındalığı oluşturmak, çocuklar aracılığıyla yetişkinlerin de deprem eğitimleri almalarını teşvik etmek amacıyla arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.



AFAD ekipleri, deprem eğitimi alan 6-13 yaş arasındaki bir grup çocuğa, deprem ve göçük enkazına nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.



Bilgi alan çocuklar, arama kurtarma eğitmenleri gözetiminde tatbikata hazırlandı. Tatbikat sırasında, afet ihbarını alan çocukların kriz merkezine ve olay yerine intikal ederek güvenlik koridoru oluşturulması istendi.



AFAD ekipleriyle enkaz alanına giden minik kurtarıcılar, arama kurtarma köpeklerinin mahsur kalan yaralıyı bulmasının ardından, alanda kurtarma işleminin nasıl yapılacağını öğrendi.



Çocuklara, yaralı insan maketi ile gerçeğe en yakın şekliyle enkaz altında kalan kişiye nasıl müdahale edileceğini gösteren ekipler, hastayı ambulansa yerleştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de öğretti.



Deprem Simülasyon Merkezinde, çocuklara deprem anında neler yapılacağı da gösterildi. AFAD ekipleri, 7 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremi çocuklara ev ortamında düzenlenen merkezde yaşattı.



Çocuklar, deprem sırasında evdeki riskli ve tehlikeli olabilecek bölgeleri öğrenerek, nerede durulması gerektiği hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Her evde sırt çantası şeklinde deprem ve afet çantası hazırlanması konusunda bilgilendirilen miniklere, deprem sonrasında doğalgaz ve su vanalarının kapatılması uyarısında bulunuldu.



"Tüm toplumun afete hazır olmalarını istiyoruz"



Tatbikat sırasında hazır bulunan ve çocukların deprem eğitimini izleyen AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, çocukların ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak bu vesileyle ülke çapında deprem farkındalığını arttırmak için deprem tatbikatı yapmak istediklerini söyledi.



Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, şunları kaydetti:



"Başta deprem olmak üzere sel, kaya düşmesi, heyelan gibi birçok afet olabiliyor ve toplumumuzun tamamının buna hazır olması gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken en mühim şey eğitim. Çocukların, yetişkinlerin, toplumun her kesiminin bu konuda temel bir eğitim alması gerekiyor. Binalarımızın da güvenli olması gerekiyor. Arama-kurtarma konusunda biz ne kadar iyi olursak olalım, bir bina yıkıldıktan sonra can kaybı ve yaralamalar olabiliyor. Biz AFAD olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak tek başımıza yapabileceğimiz birşey değil bu. O yüzden başta çocuklardan başlamak üzere, annelerin, kadınların ve çocukların afetlere hazır olmalarını sağlamak istiyoruz."