AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan Adalar'daki 170 mikro deprem için kritik açıklama! Büyük depremin öncüsü mü?

Marmara genelindeki 304 istasyon ve 300 metre derinliğindeki 10 derin kuyu gözlem istasyonuyla 7/24 izlenen bölgede kaydedilen sarsıntıların, büyük bir depremin doğrudan habercisi olmadığı ve tetikleyici bir sismik göç sergilemediği vurgulandı.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: "ÖNCÜ ŞOK ANCAK BÜYÜK DEPREM SONRASI ANLAŞILIR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, salı gününden itibaren büyüklüğü 3,2'ye varan 170'in üzerinde mikro deprem kaydedildiğini aktardı:

"Sarsıntılar 5 ila 13 kilometre derinlikte gerçekleşiyor. Bugün bilim dünyasının elinde, bir mikro deprem kümesinin büyük depremin habercisi olduğunu önceden ayırt edebilecek güvenilir bir yöntem yoktur. Bir depremin 'öncü şok' olduğu ancak arkasından büyük deprem geldiğinde geriye dönük anlaşılabilir. Bu aktivite 1999'dan beri aralıklarla sürüyor ve belirli ölçeklerde gerilim ile stresi azaltıyor."

PROF. DR. BAHADIR AKTUĞ: "44 KM'LİK HATTIN SADECE 7 KM'LİK LOKAL KESİMİNDE HAREKET VAR"

Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ, fayın fiziksel davranışına ve spekülasyonlara dikkat çekti:

Sismik Göç Yok: Depremler fay boyunca ilerlemiyor; kademeli bir tetiklenmeye işaret eden derinlik veya doğrultu göçü saptanmadı.

Lokal Alan: Adalar fayı yaklaşık 44 kilometrelik bir hat olmasına rağmen mevcut hareketlilik yalnızca 7 kilometrelik çok dar ve lokal bir kesimde sıkışmış durumda.

Piyasa Spekülasyonu Uyarısı: Sosyal medyadaki temelsiz açıklamaların konut, arsa ve sigorta piyasalarını manipüle etme riskine değinen Aktuğ, yalnızca AFAD verilerine güvenilmesi gerektiğini söyledi.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY VE PROF. DR. ŞERİF BARIŞ: "BİNA STOKUNA VE AFET PLANLARINA ODAKLANMALIYIZ"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Fayların periyodik olarak küçük sarsıntı kümeleri üretebileceğini belirterek sosyal medyadaki etkileşim odaklı 'büyük deprem geliyor' iddialarının spekülatif olduğunu ve panik yapılacak bir tablonun bulunmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Şerif Barış: Bu sarsıntıların arka plan depremselliği (küçük parçaların rutin kırılması) olduğunu kaydetti: "60-70 mikro depremden sonra mutlaka büyük deprem olacak diye bilimsel bir koşul yoktur. Fayın ne zaman kırılacağını tartışmak yerine acil durum afet planlarımızı ve risk yönetimini eksiksiz hazırlamalıyız."