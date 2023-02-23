AFAD deprem bölgesine kurulan çadır sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanlarının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığı aktarıldı.
Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 2️⃣8️⃣7️⃣ noktada çadır kent alanları oluşturduk.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 23, 2023
Bireysel çadır talepleri ile birlikte 3️⃣2️⃣9️⃣.3️⃣8️⃣2️⃣ çadır kurulumunu tamamladık.
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