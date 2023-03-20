AFAD depremde can kaybı sayısını açıkladı
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu belirtti.
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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