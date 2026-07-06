AFAD duyurdu: Adana'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'da vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, ilçede ve çevre bölgelerde hissedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
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AFAD'ın resmi kanallarından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan sismik verilere göre, Adana'da meydana gelen sarsıntının merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak belirlendi. Saat 10.12 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 8.04 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

BÖLGEDE SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Meydana gelen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuz durum veya panik havası oluşmadı. Yerel yetkililer ve AFAD ekipleri, ilçe merkezi ve çevre köylerde muhtarlarla da iletişime geçerek saha tarama faaliyetlerini gerçekleştirdi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine şu ana kadar ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı bulunmuyor.

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