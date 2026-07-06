AFAD duyurdu: Adana'da deprem

AFAD'ın resmi kanallarından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan sismik verilere göre, Adana'da meydana gelen sarsıntının merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak belirlendi. Saat 10.12 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 8.04 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

BÖLGEDE SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Meydana gelen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli bir tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuz durum veya panik havası oluşmadı. Yerel yetkililer ve AFAD ekipleri, ilçe merkezi ve çevre köylerde muhtarlarla da iletişime geçerek saha tarama faaliyetlerini gerçekleştirdi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine şu ana kadar ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı bulunmuyor.