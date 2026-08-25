AFAD duyurdu: Adıyaman'da peş peşe deprem!
AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 21.43'te kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilirken, aynı bölgede kısa süre önce 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntının daha yaşandığı belirtildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saat 21.43'te kaydedildiği bildirildi.
AFAD verilerine göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Sincik olarak açıklandı.
KISA SÜRE ÖNCE 3.7'LİK DEPREM OLDU
Aynı bölgede saat 21.40'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD, bu sarsıntının da merkez üssünü Sincik olarak duyurdu.