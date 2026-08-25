AFAD duyurdu: Adıyaman'da peş peşe deprem!

AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 21.43'te kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilirken, aynı bölgede kısa süre önce 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntının daha yaşandığı belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
AFAD duyurdu: Adıyaman'da peş peşe deprem! - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

1 5
AFAD duyurdu: Adıyaman'da peş peşe deprem! - Resim: 2

Depremin saat 21.43'te kaydedildiği bildirildi.

2 5
AFAD duyurdu: Adıyaman'da peş peşe deprem! - Resim: 3

AFAD verilerine göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Sincik olarak açıklandı.

3 5
AFAD duyurdu: Adıyaman'da peş peşe deprem! - Resim: 4

KISA SÜRE ÖNCE 3.7'LİK DEPREM OLDU

Aynı bölgede saat 21.40'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4 5
AFAD duyurdu: Adıyaman'da peş peşe deprem! - Resim: 5

AFAD, bu sarsıntının da merkez üssünü Sincik olarak duyurdu.

5 5
Adıyaman deprem