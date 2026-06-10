AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem!

Türkiye genelindeki deprem kuşağı hareketlilikleri yakından takip edilirken, İç Anadolu ve Ege geçiş hattında yer alan Afyonkarahisar güne yer sarsıntısıyla uyandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem!
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem simülasyon merkezleri tarafından kaydedilen verilere göre, kentte meydana gelen hafif şiddetteki sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

SABAHA KARŞI 05.31'DE YER SALLANDI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, yer sarsıntısı 10 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) sabaha karşı saat 05.31'de meydana geldi. Afyonkarahisar merkezli sarsıntının büyüklüğü adli ölçüm cihazlarınca net olarak 3,5 olarak ilan edildi. Uykuda yakalanan bazı vatandaşlar sarsıntıyı hafif şekilde hissettiklerini belirtti.

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