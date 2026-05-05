AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, 5 Mayıs Salı sabahı Akdeniz ve Kütahya'dan peş peşe sarsıntı haberleri geldi.
Güne sarsıntıyla uyanan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son verileri derledim. Doğa ana sabah mesaisine biraz hareketli başlamış görünüyor; işte bugün kaydedilen önemli depremler:
Akdeniz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
Saat 10:21 sularında Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, çevre yerleşim yerlerinde hissedildi.
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.67 km
Durum: Orta şiddetli olarak kabul edilen bu sarsıntı, özellikle kıyı şeridinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
Kütahya Simav'da Sabah Sarsıntısı
Günün erken saatlerinde 06:37'de ise Kütahya'nın Simav ilçesi sallandı.
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 10.93 km
Durum: Hafif şiddetli olan bu deprem, bölgenin deprem geçmişi nedeniyle yakından takip edildi.