AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Güne sarsıntıyla uyanan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son verileri derledim. Doğa ana sabah mesaisine biraz hareketli başlamış görünüyor; işte bugün kaydedilen önemli depremler:

Akdeniz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Saat 10:21 sularında Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, çevre yerleşim yerlerinde hissedildi.

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 6.67 km

Durum: Orta şiddetli olarak kabul edilen bu sarsıntı, özellikle kıyı şeridinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

Kütahya Simav'da Sabah Sarsıntısı

Günün erken saatlerinde 06:37'de ise Kütahya'nın Simav ilçesi sallandı.

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 10.93 km

Durum: Hafif şiddetli olan bu deprem, bölgenin deprem geçmişi nedeniyle yakından takip edildi.