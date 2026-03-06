AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de meydana gelen son depreme ilişkin güncel verileri paylaştı.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi X hesabı üzerinden saat 10.05'te yayımlanan verilere göre, Akdeniz'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Depremin derinliği ise yerin 79.5 kilometre altı olarak kaydedildi.