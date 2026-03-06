AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de meydana gelen son depreme ilişkin güncel verileri paylaştı.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi X hesabı üzerinden saat 10.05'te yayımlanan verilere göre, Akdeniz'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Depremin derinliği ise yerin 79.5 kilometre altı olarak kaydedildi.

