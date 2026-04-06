AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan sarsıntı!

Akdeniz'de 6 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde sismik bir hareketlilik yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.3 (Ml) büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Saat 10.52'de (TSİ) yaşanan deprem, AFAD'ın sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

AFAD tarafından paylaşılan sismik verilere göre, Akdeniz'de meydana gelen depremin 7.78 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.